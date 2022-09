Al Fatebeneratelli di Benevento apertura Anno Sociale e pastorale "Uscire con passione per promuovere l’Ospitalità"

Questa mattina presso la Sala Conferenze dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, il Superiore locale, Fra Lorenzo Antonio Gamos, ha ufficializzato l’apertura dell’Anno Sociale e Pastorale 2022 /2023 con il convegno dal titolo “Uscire con passione per promuovere l’Ospitalità”.

Il Superiore nel suo intervento ha illustrato le attuali difficoltà, economiche e finanziare, nonché quelle connesse al perdurare della pandemia, nell’ambito delle quali l’operatore sanitario oggi svolge la propria attività.

Fra Lorenzo ha poi delineato i percorsi da seguire, incentrati sul carisma di San Giovanni di Dio, fondatore dell’Ordine dei Fatebenefratelli, per un migliore sostegno, emotivo, spirituale e psicologico.

“Il servizio di attenzione spirituale e religiosa offerto a tutta la famiglia ospedaliera è espressione più concreta e specifica della missione terapeutica di Cristo che si pone lungo il percorso di cura di ciascun malato senza trascurare i familiari del paziente e gli operatori sanitari, valorizzando modelli di accoglienza, incontro e accompagnamento”, ha aggiunto il Superiore nella sua interessante e significativa relazione di apertura

Hanno partecipato il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Carozza, il Direttore Sanitario Dr.ssa Adriana Sorrentino, e tanti sono stati gli interventi del personale presente che opera nella Struttura sanitaria di viale Principe di Napoli.

Diverse sono state le testimonianze ed i suggerimenti raccolti su come il percorso di umanizzazione abbia migliorato, e su come possa in futuro migliorare, l’organizzazione dell’attività assistenziale, e quindi il benessere del paziente.

Presenti anche l’AFMAL Associazione Fatebenefratelli per i malati lontani, l’AVO Associazione dei volontari ospedalieri, La Melagrana, associazione socio culturale dei collaboratori dell’ospedale ed il servizio di Cappellania.

Il forum è stato introdotto e si è poi concluso da canti, dedicati appunto al tema della Ospitalità e al fondatore, San Giovanni di Dio, eseguiti dal coro dell’Ospedale, con il saluto e la benedizione da parte di Monsignor Pompilio Cristino