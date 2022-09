Povertà, Zagarese: "Aumentano richieste per mensa e dormitorio" In piazza Castello la 'Giornata della Caritas'

“Vogliamo seguire le indicazioni di Papa Francesco, le tre vie che ci ha chiesto di seguire come programma formativo ma anche come programma sociale: la via dell'ultimo, del Vangelo e della Creatività”. Così il direttore Pasquale Zagarese in occasione della 'Giornata della Caritas' in piazza Castello a Benevento.

L'iniziativa ha preso il via questa mattina davanti alla Rocca dei Rettori dove sono stati allestiti i diversi stand delle associazioni del territorio impegnate in ambito sociale.

Presenti i tanti volontari che contribuiscono a portare avanti i progetti della Caritas che – come ha precisato Zagarese - è scesa in piazza oggi proprio per “presentarsi alla città, illustrando ciò che abbiamo vissuto ed i progetti futuri”.

L'occasione, dunque, per fare il punto anche sulle esigenze emerse in questi mesi: “Le povertà sono aumentate – ha spiegato il medico da mesi ormai alla guida della Caritas Diocesana – non solo per il problema del covid, ma anche per quello che stiamo vivendo a livello internazionale”. Poi assicura: “Noi finché ce la faremo saremo di supporto alle richieste di bisogno”. Richieste che, come detto, sono aumentate in particolar modo per “la mensa, per il market, i buoni di distribuzione alimentare e c'è molta richiesta anche per il dormitorio”.

Dati confermati dall'osservatorio Povertà e Risorse della Caritas: “In questo nuovo anno – ha spiegato Maria Pia Mercaldo – ci siamo ritrovati in una situazione di difficoltà ulteriore dopo la crisi pandemica per via dell'arrivo dei profughi dall'Ucraiana, ma non solo perché ci riportiamo dalla pandemia una serie di situazioni difficili da parte di molti nuclei familiari, di molte persone che a causa della crisi economica dovuta al covid si sono ritrovate senza lavoro e che non sono riuscite a ritrovarlo”.

Un impegno quello del mondo del volontariato evidenziato anche dal sindaco Clemente Mastella che questa mattina ha fatto visita ai diversi stand in piazza Castello: “Una situazione drammatica rispetto alla quale occorre essere comunità, stringersi e dare una mano alle persone che sono in difficoltà”.