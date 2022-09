Posa della prima pietra del Parco giochi inclusivo di via Vittime di Nassiriya Mercoledì 19 settembre a Benevento

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Verde Alessandro Rosa rendono annunciano che mercoledì 21 settembre alle 9:20 ci sarà la cerimonia della posa della prima pietra del Parco giochi inclusivo di via Vittime di Nassiriya.

L’intervento prevede la creazione di un’isola ludica su una superficie di circa 300 metri quadrati dove tutti i bambini potranno giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. I giochi offriranno la possibilità di essere utilizzati in autonomia dalla maggior parte dei bambini con disabilità motorie, sensoriali (vista-udito), cognitive, autismo.