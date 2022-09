Benevento, domani irregolarità nell’erogazione idrica a causa di lavori La comunicazione della Gesesa per contrada San Domenico

La Gesesa comunica che a causa di un guasto riscontrato in contrada San Domenico a Benevento, domani 20 settembre si potranno verificare irregolarità nell’erogazione idrica, quali fenomeni di bassa pressione o mancanza d’acqua. Dalle ore 9 alle 13, tempo necessario per il completamento dei lavori. I tecnici di GESESA sono già al lavoro per ripristinare il servizio. La zona interessata è tutta la contrada San Domenico. Gesesa ricorda che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717.