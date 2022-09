Ecco i lavori per la Casa di Jonas, centro per malati di Alzheimer e autismo Sopralluogo del sindaco Mastella presso i cantieri del Pics: Questa è per me l'opera più importante

“So bene cosa significa accudire una persona malata di Alzheimer, ricordo la malattia di cui era affetto il mio papà e so quanto è difficile per i pazienti e le famiglie”. Con queste parole, non senza commozione, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha avviato il tour dedicato che toccherà tutti i tredici cantieri in cui sono in corso i lavori relativi al Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile, di Benevento. Questa mattina il primo cittadino, con il suo vice Francesco De Pierro, l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello e il dirigente dei Lavori Pubblici, Antonio Iadicicco, ha raggiunto La Casa di Jonas a Pacevecchia, un progetto da 1 milione e 430mila euro, con cui il Comune recupererà una struttura di propria proprietà, per la realizzazione di ambulatori assistenziali rivolti a persone malate, con handicap e loro familiari.

“E' questa probabilmente l'opera per me più importante. Un progetto anche per malati di Alzheimer e di demenza senile che servirà anche ad alleggerire le famiglie. Poi ci saranno anche degli spazi per attività educative e ricreative per i bambini down ed autistici. Un'opera che inaugureremo in primavera”.

Poi il sindaco Mastella torna sulla vicenda di piazza Risorgimento al centro di un mega progetto per la riqualificazione: “La progettazione va avanti. Faremo belle cose nonostante l'ostilità delle opposizioni”.

L'immobile di via Mazzoni al quartiere Pacevecchia è composto da tre livelli: il primo piano sarà zona destinata all'amministrazione della struttura con relativi uffici e archivio; un'altra area sarà destinata all'accettazione e un'altra ancora all’attività socio-assistenziale di centro diurno con relativi ambienti destinati a consultori e spazi comuni per attività ricreative. La Casa di Jonas sarà dotata di un ascensore e, come richiesto dalla legge, sarà progettata in maniera tale da consentire l'accesso e la fruibilità dell'edificio anche alle persone con disabilità: ciò sarà possibile grazie ad una rampa d'ingresso che permetterà una libera percorrenza senza barriere architettoniche, e ampie porte, corridoi e ascensori abilitati all'interno. La struttura, che non avrà carattere ospedaliero, fornirà anche il servizio di telemedicina”.

Intanto giovedì prossimo altra tappa per visitare i cantieri aperti in città. Alle 11:30 il sindaco Clemente Mastella e il dirigente ai Lavori Pubblici, Antonio Iadicicco, effettueranno un sopralluogo al cantiere dei lavori di sistemazione dell’area sottostante Palazzo Mosti dove, com’è noto, sono in corso i lavori per la creazione della rampa d’accesso alla sede comunale, la sistemazione dei giardinetti e l’installazione di un ascensore.