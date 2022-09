Forestazione, Caputo visita la Comunità montana del Fortore Il presidente Spina ha evidenziato le necessità del settore che riguarda 140 operai

L'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo si è recato, con la struttura tecnica, presso la sede della Comunità Montana del Fortore accolto dagli amministratori, funzionari e da una delegazione di operai forestali già impegnati nel servizio A.I.B (Anti Incendio Boschivo). L'incontro con l'assessore Caputo ha avuto luogo dopo la riunione del Consiglio generale che ha deliberato il gradimento e voti alla Regione Campania per il reintegro dei comuni di Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte nel perimetro dell'Ente. Il presidente della Comunità Montana, Zaccaria Spina, ha sintetizzato all'assessore Caputo le maggiori necessità del settore forestazione che riguarda circa 140 operai forestali: -Velocizzazione dei tempi di pagamento; -Stabilizzazione degli OTD (Operai a Tempo Determinato); - Autorizzazione al turn-over per nuove assunzioni che vadano a rimpiazzare i pensionamenti.

“Oltre a queste priorità assolute – ha anche affermato il presidente Spina –, abbiamo fatto presente la necessità di incentivare la meccanizzazione del lavoro e la possibilità di venire incontro alle esigenze dei Comuni relativamente alle aree di verde pubblico urbane e periurbane. Dall'intervento dell'assessore Nicola Caputo, abbiamo riscontrato finalmente un decisivo 'cambio di passo' nell'approccio alle problematiche da parte della Giunta De Luca. La struttura tecnica dell'Assessore ha riconosciuto la nostra Comunità tra quelle 'virtuose' e di questo ringrazio il Rup Pietro Giallonardo con tutti i suoi collaboratori. Abbiamo anche preso atto del nuovo approccio alle procedure che, per quanto ci riguarda, potranno portarci solo benefici. Abbiamo inteso ringraziare Nicola Caputo per la visita a San Bartolomeo perché riteniamo che sia molto significativa e dimostra la effettiva volontà di conoscere tutte le periferie”. L'assessore Caputo si è anche intrattenuto con gli operai che hanno espresso vivo compiacimento per la sua venuta, perché finalmente hanno potuto interloquire direttamente con un rappresentante della Regione riferendo direttamente i loro gravissimi disagi e le loro aspettative e speranze. “Noi ci saremo sempre – ha concluso il presidente Spina –, e vorremo evitare la morte di un settore così importante per tutti. A breve sarà calendarizzata la ripresa degli incontri con le organizzazioni sindacali di categoria”.