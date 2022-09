Unesco, al lavoro per il bis con la Regina Viarum A Palazzo Paolo V l'incontro con la comunità per l'Appia

Si fa più vicino il riconoscimento dell'antica via Appia nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Oggi a Palazzo Paolo V una giornata di lavoro promossa dal Ministero della Cultura che nel maggio scorso ha avviato l'iter che porterà alla candidatura dell'Appia Antica come sito seriale formato da 22 tratti individuati nel percorso da Roma a Brindisi, coinvolgendo quattro regioni.

La presentazione della candidatura avverrà nel gennaio 2023, seguiranno verifiche, ispezioni e sopralluoghi dell'Unesco e l'eventuale iscrizione potrebbe dunque arrivare tra i mesi di giugno e luglio del 2024.

Questi i tempi dettagliati nella presentazione della giornata che ha visto diversi tavoli di lavoro che hanno raccolto enti e associazioni per lavorare insieme.

“Si tratta di una 'nuova via per l'Unesco' – spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tarataglia Polcini – perché Benevento ha già il riconoscimento del complesso monumentale di Santa Sofia e il patrimonio Longobardo. Nel caso dell'Appia – aggiunge – l'importanza e il valore aggiunto sarebbero quelli di essere parte integrante di una rete territoriale ampia ed articolata con molte similitudini tra i territori ma anche molte diversità 'sfidanti' per lavorare come elemento di coesione e propulsivo per lavorare con territori che hanno una vocazione maturata intorno a questo viatico di sviluppo e per costruire insieme lo sviluppo del presente e del futuro perchè se si parte dalla Regina Viarum la naturale forma di svolgimento è lo sviluppo sociale, economico, culturale di promozione delle eccellenze dei territori”.

E dunque Angela Maria Ferroni del Ministero della Cultura ha presentato il lavoro e chiarito che Benevento “forte dell'esperienza per il primo riconoscimento potrà essere centro propulsore anche dopo l'eventuale via libera anche per l'Appia”.