Strade provinciali a Telese, al via i lavori Ad annunciarlo il presidente Lombardi

Strade provinciali a Telese Terme, consegnati tre cantieri di lavoro alle ditte affidatarie. Ad annunciarlo il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

In particolare, gli interventi avviati riguardano il "ripristino di alcuni tratti del piano viabile della Strada provinciale n. 87 (ex ss.87 Sannitica) per un importo di 200mila euro; di tratti di piano viabile e di pertinenze stradali della Strada provinciale n. 80 “Abitato di Telese - Bagni - Circumvallazione” per un importo di 110mila euro" nonché "il piano viabile della Circumlacuale in modo da migliorare la viabilità sia stradale che pedonale di complessivi 882 metri lineari per importo di 100mila euro".