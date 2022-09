Ecco i giardini e il percorso verde che dal Comune arriva in via Dei Mulini FOTO Questo pomeriggio sopralluogo del sindaco Mastella, assessori e dirigenti

Entro dicembre sarà completata anche l'ascensore che consentirà alle persone con difficoltà motorie di raggiungere il Comune di Benevento direttamente da via Dei Mulini. il tutto circondato da prati verdi ed essenze, come la lavanda. Questo pomeriggio, dopo che gli operai hanno rimosso la recinzione del cantiere, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha effettuato un sopralluogo al cantiere dei lavori di sistemazione dell’area sottostante Palazzo Mosti.

L’intervento è finalizzato a consentire la piena fruibilità del collegamento tra via dei Mulini e via Annunziata a completamento dell’intervento di Mobilità Sostenibile che, a sua volta, era teso: a migliorare l’accessibilità al centro storico e agli uffici comunali, a ridurre il traffico veicolare nelle aree poste a ridosso delle mura longobarde e ad abbattere le barriere architettoniche esistenti.

Il progetto per la realizzazione del percorso–giardino di Palazzo Mosti nella sua globalità ha quindi previsto l’abbattimento totale dei manufatti esistenti, la realizzazione di un pilastro a sostegno dell’adiacente fabbricato di proprietà privata, la realizzazione di una scala d’accesso dai giardini a via Annunziata, il rivestimento in marmo di Trani dei gradini della scala e del vialetto che corre lungo tutto il giardino, il rifacimento dei muretti in confine con la proprietà privata adiacente, la realizzazione di un impianto di irrigazione, la sistemazione a verde del giardino e la realizzazione di un impianto di illuminazione del percorso e del verde.

In particolare, nel giardino è stato messo a dimora un prato in zolle ed è stata realizzata una siepe di alloro e di cipressi per schermare l’adiacente

proprietà privata. Inoltre, sono stati messi a dimora mandorli, pruni da fiore, aranci, pini austriaci sempreverdi e ligustri, oltre che arbusti in cespugli come le cotonastre, la lavanda, il loropetalum e il cedro americano.

La scelta delle diverse essenze arboree e arbustive è stata effettuata in funzione della volontà di creare un piccolo giardino variegato, in cui i diversi tipi di piante, da quelle sempreverdi da fiore a quelle da frutto, possano, durante il corso dell’anno e dunque delle diverse stagioni, determinare scenari diversi, in base alle fioriture e al colore delle foglie. A tal proposito va segnalato che ci si è orientati principalmente verso piante che hanno bisogno di poca acqua e che meglio si adattano ad un piccolo giardino pubblico.

Il completamento dell’ascensore, del quale al momento è stata già realizzata la gabbia strutturale in acciaio corten, consentirà infine ai diversamente abili di poter accedere da via dei Mulini a Palazzo Mosti, dove nei mesi scorsi è stato installato un altro ascensore in modo da permettere loro l’accesso ai vari uffici comunali e abbattere definitivamente le precedenti barriere architettoniche.