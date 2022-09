Benevento, arrivano nuovi mezzi per la pulizia. L'Asia rilancia Madaro, Mastella e Rosa hanno inaugurato due nuovi autocompattatori

Due nuovi autocompattatori per innovare la flotta aziendale. Sono stati inaugurati questa mattina a Benevento, nella sede di Via Ponticelli, i nuovi veicoli attrezzati per la raccolta ed il trasporto di rifiuti acquistati dall'Asia, per un importo di 320mila euro. Un investimento importante che indica il risanamento della partecipata del comune come ha chiarito Donato Madaro, amministratore unico di Asia.

“Proseguiamo nell'attuazione del piano industriale per riorganizzare il servizio e il consistente investimento per i nuovi veicoli indica il superamento della fase di ristrutturazione dell'azienda e gradualmente cominciamo ad investire nel patrimonio dell'azienda nell'ottica di determinare un minore impatto ambientale, una maggiore sicurezza sul lavoro per gli operatori ed una riduzione dei consumi energetici”.

I nuovi mezzi vanno ad aggiungersi ai 19 di ultima generazione già acquisiti dall'Azienda. Inoltre, è previsto per fine anno l'arrivo di altri sette autocarri leggeri allestiti con dispositivo di costipazione.

“E' un percorso avviato da anni e frutto di un ottimo rapporto tra l'assessorato all'Ambiente e la sua partecipata. Il nostro obiettivo è far si che Asia cresca sempre più, con scelte come quelle della tarip e del controllo caldaie, diventando una multiservice” ha aggiunto l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa.

“Il lavoro dell'amministratore Madaro e dei suoi collaboratori ha risanato l'azienda – ha esordito il sindaco Clemente Mastella – e l'investimento di oggi lo dimostra. Ci auguriamo di andare avanti con l'Ato rifiuti e la riapertura dell'impianto di Casalduni che sarà il traguardo per poter ridurre la tassa rifiuti”.

Benevento, infatti, è tra le città in cui la Tari è tra le più alte e sconta proprio l'assenza di impianti che permettano la chiusura del ciclo sul territorio.

“Solo così i cittadini potranno risparmiare, – aggiunge il sindaco e prosegue – Benevento si presenta come una città pulita e spero che anche i cittadini possano contribuire al decoro della città facendo crescere il senso di comunità”.