Rimozione rifiuti edili davanti alla scuola Moscati, i cittadini ringraziano "Grazie all'assessorato all'Ambiente, guidato da Alessandro Rosa, per la celerità dell'intervento"

“A poche ore dalla segnalazione, corsa anche sui social, l'assessorato all'Ambiente guidato da Alessandro Rosa ha immediatamente ripulito l'area a ridosso della Scuola Moscati di via Nuzzolo e per questo vogliamo ringraziare il dottore Rosa per la celerità”. Così i residenti e i tanti genitori che ogni giorno accompagnano e vanno a riprendere i figli presso la scuola primaria Moscati di via Nuzzolo che solo qualche ora fa avevano segnalato la presenza di pannelli per la coibentazione evidentemente dimenticati in un angolo della recinzione esterne.

Segnalazioni arrivate proprio all'assessore Rosa che ha provveduto a contattare immediatamente la polizia municipale che a loro volta hanno interessato la ditta che ha poi provveduto a rimuovere il materiale edile. “La cortesia e la celerità dimostrata dall'assessore Alessandro Rosa ci ha gratificato come cittadini e genitori”. Ora resta la pulizia delle aiuole della zona “che ci ha assicurato il numero uno dell'assessorato all'Ambiente verrà comunque effettuata speriamo nelle prossime settimane”.