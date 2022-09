Benessere psicofisico, ecco il nuovo progetto del chinesiologo Mario De Ianni L'ideatore Associazione sportiva Fog - Free Open Gymnastic: "Ora anche nutrizionista e mental coach"

Ripartiamo insieme, dopo gli anni bui caratterizzati soprattutto dalla pandemia. Un input importante quello che arriva dal nuovo progetto ideato dal dottore Chinesiologo Mario De Ianni – che questo pomeriggio a Benevento, presso il Caffè dell'Orto - fattoria sociale Orto di Casa Betania.

Con l’associazione sportiva Fog - Free Open Gymnastic, il dottre De Ianni ha snocciolato le attività del nuovo programma che andranno ad arricchire un progetto già consolidato dal 2017 con idee innovative da proporre alla città e professionisti che saranno di supporto e riferimento.

“Al centro del progetto c'è il benessere psicofisico” tiene a precisare De Ianni che spiega: “Oltre all'attività fisica che fino a oggi ha caratterizzato il nostro progetto, ci sarà ora anche una biologa nutrizionista ed una mental coach”.

Nuove figure professionali che andranno ad arricchire il progetto del dottore De Ianni partito nel 2016 caratterizzato dalle attività all’aperto gratuite, che si svolgono in posti diversi della città con l’obiettivo di valorizzare il territorio ed avvicinare sempre più le persone allo sport.

“Dopo la Pandemia ho notato che il progetto aveva bisogno di altre figure professionali per migliorare lo stile di vita delle persone” ha rimarcato De Ianni. “Si parte da un aspetto mentale, da una motivazione che dovrà servire alle persone per intraprendere il percorso, poi le attività motorie e cercheremo di inserire l'educazione alimentare con la nostra nutrizionista”.

Poi un bilancio delle attività fin qui svolte: "Sono molto soddisfatto di quanto realizzato in questi 5 anni di Fog, con risultati importanti, nonostante le tante difficoltà: mancanza di strutture adeguate per fare sport, e ambienti sani di aggregazione; mancanza di progetti per i giovani che purtroppo sono destinati ad andare via e potrei continuare ancora con molto altro. Ma grazie alla nostra crescita professionale, (partiti dalle attività motoria all’aperto in giro per la città e successivamente un nostro centro di Chinesiologia) oggi siamo in grado di offrire interessanti opportunità alla città e soluzioni che potranno apportare dei miglioramenti alla qualità di vita delle persone".

“Oggi purtroppo anche nel campo della nutrizione le persone traggono informazioni e rimedi da internet. Forse perchè è la strada più semplice ma non certo la migliore” ha invece rimarcato Maria Leonarda Colucci, Biologa Nutrizionista che farà parte del nuovo progetto di chinesiologo De Ianni. “Tante sono le problematiche che accomunano le persone per quanto riguarda la nutrizione, specialmente in determinati momenti della loro vita come l'andropausa o la menopausa, o in presenza di determinate patologie”.

Ruolo fondamentale sarà anche quello di Annarita Baldini, insegnante di italiano che si occupa di progetti teatrali educativi ed evolutivi sia per bambini che per adulti: “Darà il mio contributo per un progetto che arriva dopo due anni di chiusura forzata”.

Mental coach ma soprattutto come attrice ed autrice che utilizzerà “tecniche che vengono utilizzate nei percorsi attoriali che sono efficaci per la crescita personale e anche professionale di ognuno.