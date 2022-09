Parco del Taburno, Caturano: al via la realizzazione del piano di gestione “Documento importante per la tutela, ma anche per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area”

Il Parco del Taburno – Camposauro potrà presto contare sul Piano di gestione regionale. Ad annunciarlo il presidente dell'Ente Parco, Costantino Caturano spiegando che è stata avviata la realizzazione dell'importante documento che consentirà sì la tutela e la valorizzazione dell'area protetta ma anche di puntare ad uno sviluppo sostenibile della zona. “E' uno studio scientifico che viene fatto analizzando tutto il patrimonio del parco ovvero tutto ciò che è presente all'interno dell'area protetta, quindi non solo la flora e la fauna ma anche gli aspetti geomorfologici, i geositi, i borghi antichi, l'agricoltura, l'artigianato di pregio. Tutte queste informazioni vengono prese in considerazione per produrre un piano di gestione di queste aree”.

Il documento, dunque, consentirà “una fruizione corretta, la conservazione e la tutela ma anche uno sviluppo sostenibile dell'area. Perché non dimentichiamo – ribadisce il presidente dell'Ente parco regionale - che il parco deve fare in modo di consentire una crescita sostenibile, un turismo green consapevole”.

Intanto l'attenzione resta alta anche sul fronte incendi. “Abbiamo inviato una lettera ai comuni delle aree interessati da incendi nel periodo estivo – prosegue Caturano -. Penso sia il momento di confrontarsi e collaborare per far applicare le disposizioni previste dalle leggi regionali in materia”.

In particolare il presidente ricorda come la normativa preveda che “le zone percorse da fuoco per cinque anni, e in alcuni casi anche per dieci anni, non possono essere interessate da nessuna attività antropica. Questo perché si deve consentire la ricrescita, la formazione degli ecosistemi”. Di qui l'importanza di “effettuare un monitoraggio del territorio a tutela dell'area protetta”.