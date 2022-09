Maltempo, ordinanza di chiusura per scuole e uffici pubblici. Ecco cosa prevede Chiusi anche cimitero, villa comunale e parchi

Come annunciato nelle scorse ore dal sindaco, Clemente Mastella, è stata pubblica l'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 26 settembre. Disposizione che oltre a prevedere la sospensione delle attività didattiche, riguarda anche gli uffici pubblici

Nel documento in particolare viene precisato che “in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo” e che il “livello di allerta con codice colore arancione sarà esteso su tutto il territorio della Regione Campania dalla mezzanotte e fino alle ore 23.59 di domani lunedì 26 settembre 2022”, viene disposta “la sospensione dell’attività didattica delle scuole, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private dalla mezzanotte e fino alle ore 23.59 di domani lunedì 26 settembre 2022, (università e conservatorio si determineranno in autonomia); la chiusura degli uffici pubblici, del cimitero comunale, della villa comunale, dei parchi cittadini, degli impianti sportivi all’aperto, ad esclusione dei plessi scolastici e delle strutture pubbliche interessate dalle attività inerenti le consultazioni elettorali in corso, delle strutture di ordine pubblico, di emergenza e di assistenza sanitaria, nonché tutti gli uffici e le strutture che garantiscono servizi pubblici essenziali”.

Nel documento inoltre viene disposto il “divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare”. Mentre viene chiesto agli “amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, dei tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture; la massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo codice della strada”.