Vittoria Rubano. Martusciello "ora alternativa anche per il Comune di Benevento" Il neo deputato di Forza Italia promette "massimo impegno a servizio del territorio"

“Dedico ai cittadini il risultato ottenuto, eclatante e trionfante”. E' tempo di festeggiare e sceglie la sua Puglianello Francesco Maria Rubano, il sindaco del comune telesino neo eletto alla camera dei deputati garantisce da subito il suo massimo impegno per il territorio. “Sin da questa sera – ha detto nell'incontro in programma a Telese Terme – sarò a lavoro per redigere l'agenda per questo territorio di concerto con i vertici del partito. E vi garantisco il massimo impegno”. Ringrazia più volte per l'opportunità i vertici del partito all'incontro aperto dal sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso.

Nessuna risposta agli avversari che l'hanno ribattezzato “il sindaco degli autovelox”. “Le multe – assicura – le ho prese anche io, e lo ho pagate”.

“A Francesco andrebbe fatta una multa per eccesso di velocità per essere andato velocissimo in questa campagna elettorale” scherza, invece, il coordinatore regionale del partito Fulvio Martusciello che aggiunge“In Campania siamo all’11%. Tre punti oltre la media nazionale e fra le migliori regioni d’Italia, un risultato straordinario. Abbiamo ricostruito una comunità in poche settimane, abbiamo mobilitato militanti e dirigenti e siamo solo all’inizio”.

E quella del giovanissimo sindaco, premiato in 67 dei 78 Comuni sanniti, è una vittoria da cui ripartire per ricostruire Forza Italia sul territorio secondo il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello.

“Un punto di partenza per arrivare alla Regione, per poi creare un'alternativa all'amministrazione comunale di Benevento”.

E sul prossimo Governo assicura stabilità e aggiunge “Ora daremo un contributo importante al centrodestra di Governo, lo faremo per il bene dell’Italia ed inizieremo a preparare l’alternativa in Campania”.