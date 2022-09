Vaccino antinfluenzale: Asl Benevento organizza giornata di promozione Lunedì l'incontro, poi dal 5 sarà possibile effettuare i vaccini. Volpe: "Proteggere i fragili"

Lunedì prossimo, 3 ottobre, alle ore 12,00, presso il Centro Vaccinale Pepicelli, è prevista una giornata di promozione e di informazione sull'importanza di proteggersi dall’influenza stagionale. L’evento che vedrà anche la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali, segnerà l’avvio della campagna vaccinale sul nostro territorio. Quest’anno dal 5 ottobre sarà possibile vaccinarsi presso i medici di medicina generale e richiedere la contemporanea somministrazione del vaccino contro il Covid.

L’offerta del vaccino antinfluenzale è gratuita per:

adulti a partire dai 60 anni d’età

donne in gravidanza

persone di tutte le età con patologie di base

bambini tra 6 mesi e 6 anni di età

Personale sanitario

“La vaccinazione antinfluenzale costituisce un elemento di protezione della popolazione più fragile o anziana, perché riduce in modo significativo il rischio di complicanze legate ad un peggioramento di patologie pregresse - sottolinea il DG dell’Asl - Gennaro Volpe - pertanto, è bene contattare il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta ed effettuare senza riserve la vaccinazione antinfluenzale.”