Il comune applica i poteri sostitutivi e paga gli stipendi ai dipendenti Trotta L'annuncio del sindaco di Benevento, Mastella e dell'assessore Ambrosono

Il sindaco Clemente Mastella e l’Assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone comunicano che hanno dato mandato agli uffici tecnici del settore mobilità e finanze, del comune di Benevento, di procedere con i poteri sostitutivi (come previsto dal D.lg. n° 50/2016 art 30 comma 6) e come richiesto da giorni dai sindacati del Trasporto pubblico locale per adempiere al pagamento, come comune di Benevento, delle retribuzioni dei dipendenti della società Trotta Bus Service.

Sono in corso presso gli uffici il perfezionamento della relativa determina di pagamento e relativi bonifici bancari ai singoli dipendenti con il perfezionamento, nei primi giorni della prossima settimana, degli adempimenti tecnici previsti.

"I lavoratori della Trotta Bus Service - scrivono il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone - saranno sempre tutelati e garantiti con il massimo impegno ed efficienza, con tutte le soluzioni possibili, senza mai mettere in discussione la propria posizione lavorativa e relativa retribuzione. L’amministrazione del sindaco Mastella non consentirà mai che possano rivivere un nuovo fallimento così come subito con la ex AMTS".