Pnrr: progetto Asia per il multimateriale nono in graduatoria L'impianto nell'elenco delle opere approvate dal Ministero della transizione ecologica

Il dipartimento Sviluppo Sostenibile del ministero della Transizione Ecologica ha approvato la graduatoria dei progetti presentati per la realizzazione di impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti, a valere sui fondi del Pnrr - misura M2C1.1.I1.1 – Linea B, in cui è inserita la proposta inviata dall'Asia, di concerto con il comune di Benevento, per la creazione di un impianto destinato alla selezione e alla valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio nella struttura ex Laser di contrada Olivola.

L'intervento, che prevede un contributo a fondo perduto di circa 3,2 milioni di euro, si è posizionato nono in Italia nella classifica stilata dal dicastero e settimo al Sud con un punteggio di 75,47.

Nel complesso potranno essere separati automaticamente i metalli ed alcune plastiche e i restanti imballaggi che, dopo le operazioni di pesatura, saranno scaricati in box idonei. La linea di selezione potrà trattare 4.160 tonnellate annue, pari a circa 8 tonnellate al giorno. E' prevista una superficie coperta di 3.500 metri quadri, destinata ad uffici, fabbricati di trattamento ed aree magazzino prodotti, ed una scoperta di 7.000 metri quadri per piazzali ed aree di manovra automezzi.

"La realizzazione dell'impianto per il trattamento del multimateriale - spiega l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro - ci consentirà di implementare ulteriormente il tasso di recupero e riciclo della raccolta differenziata poiché il quantitativo di rifiuto da smaltire in discarica tenderà sempre più a diminuire. Siamo orgogliosi che sia stata riconosciuta la validità del nostro progetto, nono in graduatoria nazionale e settimo al Sud, espressione di una più ampia strategia che insieme al Comune stiamo portando avanti per migliorare le performance aziendali e la qualità di vita dei cittadini".