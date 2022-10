Lega Italiana Lotta contro i Tumori per i piccoli pazienti oncologici - FOTO Ieri sera a Benevento la “Pigiama Run Lilt 2022” per raccogliere fondi per AORN Santobono-Pausilipon

L'onda di affetto, dai colori anche sgargianti dei pigiami indossati, è sicuramente arrivata fin nei reparti di oncologia pediatrica dell'ospedale “Santobono Pausilipon” di Napoli. Grande successo ieri sera a Benevento per la prima “Pigiama Run Lilt 2022”, la maratona di beneficenza a sostegno dei bambini malati di tumore, unica tappa in Campania per la quarta edizione nazionale organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Manifestazione che ha visto i partecipanti correre o camminare in pigiama proprio per essere solidali nei confronti dei piccoli pazienti oncologici.

Tanti i partecipanti e i fondi raccolti dal Villaggio Lilt allestito a Piazza Risorgimento. Taglio del nastro affidato a Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, dal presidente Lilt Benevento, Salvatore Francione, dall'assessore Carmen Coppola che ha portato i saluti del sindaco al pari del vicesindaco Francesco De Pierro e dai medici e dirigenti del Santobono che hanno voluto partecipare alla manifestazione.

“Un successo enorme per questa prima edizione per Benevento. Questo è solo l'inizio” ha promesso il presidente della Lilt di Benevento, Salvatore Francione che ha rimarcato: “Per noi è un vanto aiutare i bambini pazienti oncologici e le loro famiglie”.

Organizzazione impeccabile da parte dello staff Lilt di Benevento e di Coldiretti. Parte attiva della raccolta fondi anche il Benevento Calcio che ha messo donato tre magliette ufficiali del club: “Abbiamo risposto con entusiasmo immediatamente. Il Benevento Calcio non poteva mancare a questa manifestazione” ha spiegato Alessandro Cilento del Benevento Calcio - presenti anche Fabio Siniscalchi ed Andrea Festa - che ha portato a tutti gli organizzatori il saluto del presidente Oreste Vigorito ed ha annunciato: “Doniamo tre magliette ufficiali della squadra che saranno messe all'asta per contribuire alla raccolta fondi. Purtroppo gli atleti sono impegnati con la preparazione e per questo non hanno potuto partecipare. Avrebbero corso anche loro in pigiama e con il sorriso. Donare è importante per la ricerca e per stare in maniera concreta al fianco dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Fondamentale è restare uniti per lottare contro il cancro”.

A Benevento presenti anche coloro che quotidianamente lavorano per il bene dei pazienti oncologici, specialmente nei reparti di pediatria oncologica: “Grazie alla ricerca e agli aiuti siamo in dirittura d'arrivo per terapie più avanzate contro i tumori e per progetti di ricerca che presto ci proietteranno alla realizzazione dell'accreditamento della fase 1 che ci darà la possibilità di utilizzare farmaci sperimentali per le terapie oncologiche ed ematologiche” ha annunciato il dottore Giuseppe Menna, direttore del dipartimento di Oncologia ed Ematologia con annesso reparto trapianti di midollo della AORN Santobono-Pausilipon. Azienda ospedaliera a cui saranno destinato i fondi raccolti ieri sera a Benevento e rappresentata dal dottore Vincenzo Giordano, Direttore Sanitario “Ospedale Santobono Pausilipon” di Napoli: “Per noi essere qui a Benevento perchè queste manifestazioni, oltre a raccogliere necessari fondi per la ricerca, rafforzano anche un rapporto di continuità territoriale. Qualsiasi cittadino campano sa di poter contare su un centro di eccellenza per la cura di determinate patologie. L'assistenza al bambino oncologico è un'assistenza con un impatto notevole che deve garantire il 100 % della presa in carico del bambino e della sua famiglia che ha bisogno di aiuto”.

Un compito non semplice ma che i professionisti affrontano giorno dopo giorno. Una sfida importante per piccoli e genitori al loro fianco. Donare fondamentale per creare nuovi armi contro i tumori ed offrire la massima assistenza per i piccoli pazienti e i loro genitori.

Mondo dello Sport presente anche con l'accademia della Scherma sannita con la campionessa europea di scherma Francesca Boscarelli: “Un'opportunità per essere uniti contro una causa sulla quale bisogna avere sempre i riflettori accessi. Siamo qui con i piccoli dell'accademia proprio per dimostrare vicinanza ai piccoli pazienti oncologici”.

Per il comune di Benevento presenti il vicesindaco Francesco De Pierro e l'assessore Carmen Coppola che ha portato i saluti del sindaco Clemente Mastella: “Il Comune di Benevento è qui al fianco della Lilt. La nostra vicinanza e il nostro grazie va principalmente ai medici e agli infermieri impegnati ogni giorno nei reparti di oncologia pediatrica. Questa deve essere una corsa contro il cancro”.

“Come donna e volontaria storica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sono qui per testimoniare il nostro impegno e la nostra vicinanza anche a tutte quelle mamme ora in ospedale ad assistere i propri figli. Siamo con voi!” l'accorato appello di Rosalida Ciampi, presidente della consulta femminile Lilt di Benevento. Tanti anche gli studenti in cammino o in corsa per la raccolta fondi con in testa il rettore dell'Università del Sannio, Gerardo Canfora, la senatrice Sandra Lonardo Mastella, il presidente dell'Asi, Luigi Barone i volontari delle associazioni di Polizia e Carabinieri, la Croce Rossa, il Rotary, Gesesa - con il presidente Domenico Russo - e tanti altri, tutti uniti e in marcia per aiutare la Lilt e i bambini che lottano contro il cancro.