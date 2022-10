Samte, continua il pagamento degli stipendi arretrati ai diepndenti Il presidente organo di liquidazione Mauro: "Continua incessante il lavoro di risanamento economico£

Il presidente dell’Organo di Liquidazione della “Sannio e Ambiente e territorio” (Samte), Società partecipata della Provincia di Benevento per la gestione del ciclo dei rifiuti, Domenico Mauro (nella foto), ha comunicato al presidente della Provincia, Nino Lombardi, che nella giornata odierna sono stati firmati i provvedimenti per il pagamento ai dipendenti della 14esima mensilità dell'anno 2019 e per la mensilità di maggio dell'anno in corso.

Soddisfatto l'avvocato Domenico Mauro che commenta: “Continua incessante il lavoro di risanamento economico - finanziario da parte dell'Organismo di Liquidazione della Samte Srl composto oltre che da me, dal vicepresidente Massimo Di Tocco e dal consigliere Marcello De Risola. E' stato disposto – spiega ancora Mauro - il pagamento della quattordicesima mensilità per ben 38 lavoratori, mensilità che i lavoratori aspettavamo dall'anno 2019.

L’Organismo di liquidazione ha, altresì, disposto il pagamento nelle prossime ore di una ulteriore mensilità arretrata del 2022. Vengono così rispettati tutti gli impegni presi nei mesi scorsi con le sigle sindacali, con la certezza che entro il corrente anno verranno saldate tutte le competenze arretrate. L'energica azione messa in atto dall'Organismo di liquidazione negli ultimi mesi, sia sul fronte del contenimento dei costi di gestione che nel recupero dei crediti, fa ben sperare per il futuro della società".