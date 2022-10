Vertenza Trotta, sindacati ringraziano Comune ma proseguono con la procedura Cgil, Cisl, Uil e Ugl trasporti: "Basta atteggiamenti irrispettosi verso i lavoratori"

Dopo la notizia che il Comune di Benevento si è sostituito all'azienda Trotta per il pagamento degli stipendi dei lavoratori ex Amts del trasporto pubblico locale, tornano ad intervenire i sindacati Cgil, Cisl, Uil ed Ugl che da giorni chiedevano l'intervento del Comune e anche della Prefettura per risolvere una volta per tutte l'annosa situazione del pagamente in ritardo delle spettanze mensili.

Ora i sindacati ringraziano “l’amministrazione per aver ascoltato il grido di allarme lanciato dalle parti sociali, è sicuramente un provvedimento utile a mitigare nell’immediato il disagio delle lavoratrici e dei lavoratori, ma allo stesso tempo consegna un quadro critico e per nulla rassicurante, come sindacati continueremo a monitorare la questione, mantenendo alta l’attenzione, non faremo come in altre occasioni, ponendo la fiducia verso la società Trotta Bus, troppe volte, purtroppo, è venuta meno agli impegni assunti”.

Per questo motivo oggi i rappresentanti sindacali hanno “prodotto e inviato la seconda fase di procedure di raffreddamento in Prefettura, Comune e Azienda, visto che oltre al ritardo dello stipendio, mancano le corrette relazioni industriali tra organizzazioni sindacali e Società Trotta Bus Service da diverso tempo.

Continueremo – rimarcano Anzalone, Marra, Pagliuca e Minicozzi - la nostra lotta affinché tali atteggiamenti irrispettosi e azioni unilaterali non vadano più a ledere i diritti e le tutele di chi quotidianamente esercita il proprio dovere con dedizione e, senso di responsabilità. Riteniamo inaccettabile che i lavoratori siano costretti a lavorare ogni mese con il dilemma di quando verrà riconosciuto il proprio salario, elemento principale del rapporto di lavoro e diritto imprescindibile dei lavoratori perché indispensabile al proprio sostentamento e quello della propria famiglia. La Vertenza Continua” promettono i sindacati in maniera unitaria.