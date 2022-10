Scuola Pacevecchia, al via i lavori. Dieci mesi per la riapertura Sottoscritto il contratto per i lavori di adeguamento

E' stato sottoscritto il contratto per i lavori relativi all’adeguamento sismico ed igienico-funzionale nonché all’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria e dell’infanzia Pacevecchia.

Lo comunicano iI Sindaco Clemente Mastella e l'Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello specificando che, l’impresa aggiudicataria dell’appalto è la Pisaniello Costruzioni srl, l’importo dell’appalto è di € 758.696,65, i lavori dovranno essere ultimati entro trecento giorni dalla consegna degli stessi.

Il progetto finanziato prevede l’adeguamento dell’edificio scolastico in riferimento al rispetto dei requisiti antisismici unitamente ad interventi di manutenzione straordinaria di parti della struttura.

Saranno eliminate le barriere architettoniche ed adeguati alla vigente normativa l’impianto termico, quello elettrico, l’impianto di rete lan e quello idrico-sanitario. Le aree esterne saranno sistemate con la posa in opera di un nuovo manto erboso e con la sostituzione dei vecchi giochi da giardino per bimbi, oramai fuori norma, con nuovi componenti rispettosi della normativa vigente in materia. Saranno, infine, posizionate nuove panchine e cestini rifiuti da esterni. Nei prossimi giorni avranno, dunque, inizio i lavori che consentiranno entro dieci mesi, dunque per l’anno scolastico 2023/24, al quartiere Pacevecchia di riavere la “sua” scuola primaria e dell’infanzia adeguata alla normativa antisismica, più sicura e confortevole.

Un ulteriore risultato dell'attenzione dedicata dall’Amministrazione Mastella alle problematiche dell’edilizia scolastica che ripagherà i sacrifici affrontati dalla “popolazione” della scuola Pacevecchia che in questi anni ha frequentato il pur dignitosissimo edificio scolastico sito nel quartiere Capodimonte.