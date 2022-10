Fiumi, "condizioni preoccupanti, si acceleri per il depuratore" Domenica di impegno per le associazioni ambientaliste lungo le sponde del Sabato

La pulizia delle sponde del fiume “un'azione simbolica” volta però a richiamare l'attenzione, soprattutto delle istituzioni sulla questione. Domenica di impegno per le associazioni ambientaliste a Benevento che si sono ritrovate nei pressi del Ponte Leproso per ripulire un tratto di sponda del fiume Sabato aderendo al ‘Ri-Party-Amo’, che avrebbe dovuto coincidere con la Giornata internazionale dei fiumi di domenica 25 settembre, ma rinviato per le proibitive condizioni meteo.

Ed è “una condizione preoccupante” lo stato dei fiumi per il presidente del Wwf Sannio, Camillo Campolongo che torna a chiedere maggiore celerità per il depuratore di Benevento.

Decenni di progetti non sono serviti, infatti, a realizzare l'opera che pure è avviata. “Intanto, però – ribadisce Campolongo - è stato scelto solo il sito”.

Una “disattenzione” intollerabile che non può essere riservata a questi “ecosistemi importanti”.

Chiede maggiore partecipazione alla cittadinanza, invece, il referente di Plastic Free, Mauro Cespa “E' ancora poco diffusa la cultura della partecipazione a questi eventi, in molti sono restii. Invece si tratta di eventi davvero importanti”.

Alla passeggiata ecologica per ripulire il fiume ha partecipato anche il Rotary Club che “dal marzo 2021 condivide il progetto Adotta un fiume” come ribadisce la presidente Rossella Del Prete ricordando anche la pubblicazione sull'avifauna lungo il fiume.

“Il legame con l'ambiente – dettaglia - va rinsaldato per i cittadini e le scuole e ambiente. Benevento deve riconquistare il legame con i suoi fiumi essenziali per lo sviluppo che hanno consentito e per quello che ancora possono rappresentare non solo in termini ambientali”.