Trenino dell'arte e Festa dei nonni: successo per l'iniziativa a Benevento Sauchella: "Un'esperienza turistica sostenibile e originale".

Bilancio estremamente positivo e numeri importanti per il Trenino dell'Arte, l'iniziativa promossa dalla Provincia di Benevento e Sannio Europa, società in house che gestisce e promuove la Rete Museale, in occasione della Festa dei Nonni. Ben centrotredici paganti e una partecipazione folta ed entusiasta dei nonni hanno accompagnato le nove corse che - dalle dalle 10 alle 14,30 - hanno percorso le strade di Benevento alla scoperta del centro storico e dei luoghi più affascinanti della città. "Un'iniziativa del cui successo siamo particolarmente orgogliosi - commenta il presidente di Sannio Europa Giuseppe Sauchella - perché ha coniugato la celebrazione del prezioso legame tra nonni e nipoti con la scoperta delle bellezze cittadine, valorizzando il potenziale di un mezzo come il Trenino dell'Arte che permette un'esperienza turistica sostenibile e originale".