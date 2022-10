Benevento tra le province più sicure d’Italia, Mastella: "Risultato importante" "Per la sicurezza, ma anche in termini di attrattività del territorio"

"La classifica dell’indice di criminalità pubblicata oggi dal quotidiano il Sole 24 Ore, che fotografa le denunce registrate relativamente ai delitti commessi nell’anno precedente, colloca Benevento tra le province più sicure in assoluto a livello nazionale. A precederla ci sono infatti solo Oristano, Pordenone, L’Aquila e Potenza". Ad evidenziare il dato che riguarda il capoluogo sannita è il sindaco Clemente Mastella che in merito commenta: “Si tratta di un risultato molto importante non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche in termini di attrattività del territorio, soprattutto per chi intende investire in territori a basso indice di delinquenza. Un dato importante, dunque, che va ascritto soprattutto al costante e meticoloso impegno profuso dalle forze dell’ordine, e naturalmente dalle istituzioni che ne coordinano efficacemente l’attività di controllo del territorio, e a cittadini, il cui comportamento è ispirato al costante rispetto della legalità. A loro va quindi - conclude Mastella - il mio plauso e il più sentito ringraziamento”.