Vaccini antinfluenzali, al via la campagna. Le autorità fanno da testimonial Si parte mercoledì, sarà possibile effettuare contemporaneamente anche la quarta dose anticovid

Il sindaco Clemente Mastella, il questore Edgardo Giobbi, il prefetto Carlo Torlontano e tante altre autorità a Benevento, alla giornata informativa per i vaccini antinfluenzali nel Sannio. Le istituzioni hanno fatto da testimonial per la campagna dell'Asl che prenderà il via il 5 ottobre.

Appuntamento all'ex caserma Pepicelli, il centro dedicato alla prevenzione del covid, per la presentazione dell'iniziativa.

80mila le dosi previste per il Sannio con la possibilità di richiedere, in contemporanea, anche la quarta dose del vaccino contro il covid.

“Ho fatto l'antinfluenzale e la quarta dose di vaccino anticovid – racconta il sindaco Mastella – sembra che quest'anno l'influenza sarà più forte e dunque invito tutti ad aderire alla campagna vaccinale. E' un gesto importante per tutelare anche i più fragili”. “Con la nostra presenza vogliamo lanciare un messaggio – aggiunge il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano – la vaccinazione è importante per se stessi e soprattutto per gli altri, per i fragili e per chi non può farlo”.

E riguardo al covid aggiunge “Tenere sotto controllo i contagi è essenziale anche per l'economia, perché non ci siano altre battute d'arresto”.

“E' una giornata informativa importante – ha spiegato il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe - con la presenza delle autorità come segnale per tutti. La vaccinazione antinfluenzale va fatta, è possibile presso i nostri centri o i medici di medicina generale. Dopo il covid non dobbiamo abbassare la guardia. Ed infatti è possibile scegliere di avere l'antinfluenzale e la quarta dose nello stesso giorno”.

L'Asl di Benevento rilancia anche la vaccinazione anti herpes zoster e quella per lo pneumococco “patologie – rimarca – che portano a gravi conseguenze e che invece è possibile evitare”.

E sulla situazione del covid Volpe spiega “Al momento non registriamo alcuna complicazione per il covid, parallelamente è sceso anche il numero di vaccinazioni nonostante i nostri centri restano aperte per chi vuole la quarta dose, essenziale per difenderci ulteriormente dal covid”.

E poi rilancia gli appuntamenti di prevenzione “In questo ottobre ripartiranno i nostri camper per coinvolgere tutti nell'effettuare gli screening per la prevenzione, abbiamo anche acquistato nuovi macchinari, in particolare nuovi mammografi di ultima generazione che serviranno non solo Benevento ma anche la provincia, dal Fortore alla Valle Telesina”.