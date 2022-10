Un fumetto dedicato al Generale dalla Chiesa, così l'Arma parla ai giovani L'iniziativa per promuovere la cultura della legalità tra gli studenti

Un fumetto a colori, con una grafica innovativa, per una comunicazione diretta, capace di raccontare la storia e parlare ai più giovani di temi come la legalità, la giustizia. Si presenta così il romanzo a fumetti realizzato dall'Arma in occasione del 102esimo anniversario della nascita del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Un progetto che coinvolge anche gli studenti delle scuole della provincia di Benevento.

“Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i nostri figli”, l'incipit al centro dell'iniziativa dedicata alla figura del Generale Dalla Chiesa, ai valori che la sua vita e la sua storia rappresentano.

“Le stelle di Dora”, il titolo dell'opera che “raggiungerà in modo efficace le giovani generazioni per riprendere il loro colloquio con l’Alto Ufficiale, interrotto quel tragico 3 settembre 1982. Questa graphic novel ricorda la sua vita e le sue battaglie”.

La distribuzione che, come detto, in questi giorni avverrà ad opera dei militari delle Stazioni Carabinieri presso numerosissime scuole della provincia ha preso il via questa mattina.

All'Istituto Industriale 'Bosco Lucarelli' di Benevento il Tenente Colonnello, Carmine Apicella, accompagnato da diversi esponenti dell'Arma, ha consegnato l'opera alla dirigente Maria Gabriella Fedele.

“Il Generale Dalla Chiesa è stato un protagonista della storia del ventesimo secolo - ha ricordato per l'occasione il Tenente Colonnello, Apicella - protagonista della lotta contro il nazismo, della Liberazione, della lotta contro la mafia e soprattutto contro il terrorismo. Ricordiamo che negli anni di piombo la sua lotta era contro le brigate rosse, organizzazione che colpiva il cuore dello Stato”.

Obiettivo dell'iniziativa dunque “è tramandare la memoria del Generale offrendo ai giovani un modello di vita, dei punti di riferimento da seguire, nell'ottica dei suoi valori di vita, gli ideali e soprattutto – ha ribadito l'esponente dell'Arma - i messaggi di libertà e giustizia che interpretava”.

Un impegno al centro dell'offerta formativa dell'Istituto, come ha assicurato la dirigente Fedele nell'accogliere gli esponenti dell'Arma a scuola per la consegna dell'opuscolo. “La legalità è uno degli snodi principali della nostra offerta formativa, oggi più che mai la scuola deve veicolare i valori legati alla legalità. La scuola serve a dare quella consistenza a valori importanti come quelli rappresenti dal Generale Dalla Chiesa, conosciuto anche dai più giovani per la grande azione portata avanti cioè quello della lealtà, del rispetto delle regole, della giustizia e della democrazia”.

Un percorso che vede in campo scuola e forze dell'ordine. “I ragazzi devono essere motivati”, ha ribadito la dirigente ricordando l'impegno dell'Arma in questo percorso: “L'Arma è sempre stata presente nelle scuole, intervenendo in percorsi formativi con gli studenti”.