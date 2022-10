Spopolamento, Mastella: siamo al suicidio demografico Il sindaco: la Francia che premia la natalità ha il doppio delle nascite"

"Ogni tanto qualcuno appare sconcertato, ed anche giustamente, per il calo demografico della nostra provincia. E azzarda idee ed addita responsabilità. La verità è molto più spiacevole e drammatica".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che aggiunge "Non solo un milione di persone hanno lasciato il Sud negli ultimi dieci anni, ma come scriveva venti anni fa 'le Monde': “italiani se non fate più figli la vostra civiltà si suiciderà". C’ è uno smottamento demografico, più accentuato al sud ma ahimè costante in tutta Italia. Mentre la Francia, che ha un sistema fiscale e sociale che premia la natalità, ha visto le nascite crescere e fa il doppio delle nascite dell’Italia. Da noi siamo al ‘suicidio demografico', a fine secolo l’Italia avrà gli stessi abitanti del 1883. Il che significa che la costante di regressione demografica è in tutta la penisola".