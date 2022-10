Campanile di Santa Sofia sotto i riflettori, pronto il restyling L'assessore alla Cultura, Tartaglia Polcini, dettaglia: dopo l'illuminazione il progetto di recupero

“L'illuminazione delle antiche mura della città, di costruzione romana poi recuperate in età medievale, rappresenta un modo per segnalare anche simbolicamente tracciati e percorsi che diano l'idea di una città unita che va ben oltre il centro storico”.

Parte da qui l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini che a margine di un incontro, questa mattina ha tracciato la linea per i prossimi interventi sul patrimonio culturale cittadino.

Il ben noto progetto per l'antica cinta muraria sarà uno dei prossimi passi. Appena avviato, invece, quello che coinvolge il campanile di Santa Sofia “importante – puntualizza Tartaglia Polcini - per la sua valenza simbolica e l'appartenenza alla buffer zone”. Una nuova illuminazione secondo il progetto Pics 'Una nuova luce alla Via Magistrale della città' che coinolge il centro storico cittadino.

La struttura, poi, avrà anche un ulteriore intervento per un totale restyling. “Ci sono risorse finanziarie importanti – prosegue Tartaglia Polcini - che consentiranno un recupero integrale dell'intera struttura del campanile".

Si tratta di 770mila euro assegnati dal Ministero della Cultura dalle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.