Luce e gas, servono misure urgenti per risparmiare: incontro in Comune Il sindaco di Benevento Clemente Mastella convoca riunione: situazione difficile anche per le scuole

“Il Comune è come una famiglia, la spesa per luce e gas nelle scuole e altri uffici aumenta a dismisura e bisogna mettere in campo strategie per risparmiare”. Questo il monito del sindaco di Benevento, Clemente Mastella che questa mattina ha incontrato la giunta e amministratori per affrontare l'annoso problema. Serve risparmiare e farlo subito per le spese di luce e gas degli edifici in capo al Comune di Benevento. Bollette salate che interessano non solo le famiglie ma anche gli edifici pubblici.

“Sparo che la guerra non prenda una via ancora peggiore. Temo che durerà ancora parecchio e dobbiamo mettere in campo soluzioni per risparmiare, il Comune è come una famiglia” ha rimarcato Mastella che poi annuncia: “Bisogna contenere il consumo. Questa è l'unica strada da percorrere. Nonostante in Italia, come ha annunciato il presidente dell'Eni abbiamo i pozzi pieni, i prezzi restano esorbitanti, esagerati. Ognuno ha problemi ed è un momento davvero difficile. Deve finire la guerra ma temo e temo anche le voci sul nucleare che spaventano tutti” conclude rammaricato il primo cittadino di Benevento prima di recarsi a votare per l'elezione del consiglio del neo nato Distretto idrico sannita.