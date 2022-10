Uil Fpl, De Luca: "Sgomenti per intimidazione a Volpe: siamo con lui" "Il Dg Asl da sempre si prodiga con passione ed efficacia per la sanità sannita"

'Un gravissimo atto intimidatorio che condanniamo fortemente'.

Il segretario generale della Uil Fpl di Benevento, Giovanni De Luca è sgomento per la busta anonima con proiettile e minacce recapitata al direttore generale dell'Asl Benevento, Gennaro Volpe.

'In un paese civile non ci deve essere spazio per chi si esprime con atteggiamenti di violenza e sopraffazione – aggiunge De Luca – Ci auguriamo che le forze dell'ordine possano prontamente risalire all'autore dell'odioso gesto'.

Sorprende in particolare che vittima della missiva anonima sia Gennaro Volpe che da sempre si prodiga con passione ed efficacia per garantire la migliore funzionalità dell'azienda sanitaria che negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo importante ed evidente.

'Al dottor Volpe – conclude il segretario generale Giovanni De Luca – esprimo la massima solidarietà da parte mia, da parte dell'intera segreteria territoriale e dalla segretaria aziendale Uil Fpl dell'Asl Benevento. Sono convinto che non saranno certamente atti di questo genere ad intimidirlo e sicuramente continuerà senza tentennamenti nella sua azione proficua per una continua crescita dell'Azienda nell'interesse degli utenti'.