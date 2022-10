Lavori a Piazza Piano di Corte e attività commerciali, si lavora all'intesa Questa mattina la riunione all'assessorato alle Attività produttive

Dopo l'ordinanza di proroga al 31 dicembre per l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, riunione a Palazzo del Reduce questa mattina presso l'assessorato alle Attività produttive. Al centro dell'incontro il caso sollevato dalla titolare di un'attività di Piazza Piano di Corte per la “revoca dell'utilizzo del suolo pubblico nell'area interessata dai lavori”. Di qui la riunione con l'assessore Luigi Ambrosone, la titolare Gaia Russo ed i rappresentanti dei settori interessati.

“Più volte ci siamo confrontati gli operatori commerciali del centro storico”, ha ricordato il delegato al settore assicurando l'impegno a trovare l'intesa per coniugare le esigenze dei lavori con quelle delle attività della zona. “E' un aspetto tecnico che cercheremo di risolvere”, le rassicurazioni dell'assessore.

Un impegno che al termine dell'incontro sembra aver trovato conferma. “Per fortuna le rassicurazioni ci sono state, ma aspettiamo domani quando dovrebbe esserci un nuovo incontro”, ha chiarito al termine della riunione di stamane la titolare dell'attività ribadendo l'auspicio di “una soluzione per esercenti e residenti, così come ci era stato assicurato all'inizio dei lavori e finalmente oggi questa soluzione dovrebbe essere stata trovata. Ma attendiamo conferma”.