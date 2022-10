Le segreterie aziendali Asl: "Noi compatti con Volpe" "Solidarietà e vicinanza sincera"

"Esprimiamo sincera solidarietà e vicinanza al Direttore Generale della ASL di Benevento, dott. Gennaro Volpe, destinatario di un vile atto intimidatorio. Il

gravissimo episodio non scalfirà l’azione che il dott. Volpe, con passione e spirito di servizio, ha avviato anche con le parti sociali per garantire la corretta gestione

aziendale. Nel condannare con sdegno l’inqualificabile gesto auspichiamo che la Magistratura e le Forze dell’Ordine facciano piena luce sulla inquietante

vicenda a tutela di chi si batte quotidianamente per garantire efficienza ed efficacia del sistema sanitario sul nostro territorio".

Così Le Segreterie aziendali della Dirigenza Sanitaria ASL Benevento: ANAAO-ASSOMED dr Biagio Izzo, CGIL Medici dr Giovanni Esposito, CISL PTA dr.ssa Rosanna Papa

CIMO dr Emilio Tazzam FASSID-AUPI dr Ermenegildo De Angelis, FVM dr Angelo Zerella, UIL FPL dr Pierluigi Vergineo