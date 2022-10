Piazza Bissolati: lunedì i lavori di sistemazione Interventi per la pavimentazione stradale, divieto di sosta e chiusure

L’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rende noto che lunedì 10 ottobre, a partire dalle ore 7:00 e fino al termine dell’intervento, sarà istituito il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “Rimozione coatta” e sarà chiusa a tratti piazza Bissolati per consentire l’effettuazione dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale in

cubetti in porfido. L’intervento rientra nell’ambito dei lavori di manutenzione della viabilità cittadina e dell’arredo urbano.