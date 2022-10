Papa Francesco nomina un sannita arcivescovo di Viterbo Monsignor Piazza, finora vescovo di Cerreto - Telese - Sant'Agata

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Viterbo presentata da monsignor Lino Fumagalli. Gli succede monsignor Orazio Francesco Piazza, trasferendolo dalla diocesi di Sessa Aurunca. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monsignor Orazio Francesco Piazza e' nato il 4 ottobre 1953 a Solopaca, nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-S. Agata de' Goti (BN). Ha frequentato il Pontificio Seminario regionale Pio XI e la Pontificia Facolta' Teologica dell'Italia Meridionale - Sezione S. Luigi di Napoli, studiando filosofia e teologia. Ha poi conseguito presso la medesima facolta' la licenza e il dottorato in Teologia Dogmatica. E' stato ordinato presbitero il 25 giugno 1978 per la diocesi di Cerreto Sannita-Telese-S.Agata de' Goti. Ha svolto diversi incarichi tra cui docente di Etica Sociale presso la Facolta' di Economia dell'Universita' del Sannio di Benevento; fondatore e direttore nel 2004 del Centro Studi Sociali Bachelet; professore ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Facolta' Teologica dell'Italia Meridionale Sezione San Luigi - Napoli. Il 25 giugno 2013 e' stato nominato vescovo di Sessa Aurunca, ricevendo l'ordinazione episcopale il 21 settembre 2013 a Telese Terme. E' membro del dicastero delle Cause dei Santi. In seno alla Conferenza Episcopale Italiana, e' membro della Commissione per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi.