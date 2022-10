Gran Potenza, strada dissestata. L'appello dei residenti "A due passi dal centro di Benevento ma siamo stati dimenticati, l'amministrazione intervenga"

Strade colabrodo che rendono difficile il passaggio anche ai mezzi di soccorso. Lo sanno bene le famiglie dei disabili che ogni giorno fanno i conti con la paura di un'ambulanza che potrebbe non arrivare.

E' la situazione di contrada Gran Potenza, a Benevento. A pochi chilometri dalla città i residenti della zona devono affrontare ogni giorno le difficoltà di una viabilità estremamente dissestata.

Qualche metro di asfalto non basta. E gli appelli all'amministrazione comunale sono più volte caduti nel vuoto.

Lo raccontano ad Ottopagine alcuni residenti. “C'è una situazione difficile da sanare che riguarda il deflusso delle acque – spiegano – sappiamo che si tratta di lavori impegnativi ma sono anni che aspettiamo”.

Convivere con questa difficoltà diventa ancor più pericoloso per le famiglia con i disabili come ci spiegano “Mio padre è gravemente ammalato, disabile al cento per cento. Ogni settimana per il trasporto dell'ossigeno le ambulanze rischiano di non arrivare”.

Alla strada disastrosa va aggiunta anche l'assenza di pubblica illuminazione. “Impossibile per i ragazzi anche una semplice passeggiata” e ancora “Da anni riceviamo solo promesse ma la situazione non cambia, anzi peggiora. La strada è sempre più dissestata. Siamo stanchi, ci hanno completamente dimenticato”.