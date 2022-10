Viale Atlantici, giù i primi tre pini. Rosa: è la fine di un problema atavico Disagi per il traffico, i lavori proseguiranno per circa dieci giorni per tagliare 26 alberi

Sono stati abbattuti questa mattina i primi tre pini, sui 26 considerati pericolosi, del Viale Atlantici. E' partita la fase operativa per la vicenda che tiene banco a Benevento ormai da anni.

“Da questa mattina, finalmente, mettiamo la parola fine ad una problematica atavica del Comune di Benevento” commenta l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa che dettaglia pure la road map dei lavori “circa dieci giorni per completare gli abbattimenti” e chiarisce “gli alberi saranno sostituiti da nuovi pinus pinea di tre metri come predisposto dalla Sovrintendenza”.

Chiuso dunque al traffico il tratto della strada interessato dai lavori in particolare quello che va da via Tonina Ferrelli fino all’incrocio con via Raguzzini.

E non sono mancati i disagi per gli automobilisti, con il traffico congestionato nel circondario della zona.

“Purtroppo si tratta di lavori utili alla sicurezza” aggiunge Rosa e spiega “abbiamo già eseguito l'endoterapia alle piante di tutti e tre i filari (viale Atlantici, via Rosselli e via Pacevecchia). Quindi si procederà alla preparazione delle aiuole che dovrebbero essere anche allargate, alla rimozione delle ceppaglie dei pini già abbattuti qualche anno fa e alla rimonda del secco con lo sfoltimento degli alberi. Lavoriamo – conclude – di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici e dunque si procederà alla rimozione delle reti arancioni, per intervenire poi sui marciapiedi”.

Il calendario dei lavori che (che prevede chiusura dalle 7 alle 19) proseguirà domani con il secondo tratto, da via Raguzzini fino all’incrocio con via dei Cappuccini (con deviazione dei flussi di traffico di via Raguzzini su via Torretta).

Il terzo tratto, da via Cappuccini fino all’incrocio con via Martiri d’Ungheria (con deviazione dei flussi dei flussi di traffico di via Cappuccini su via Torretta), sarà chiuso dalle ore 7:00 di giovedì 13 ottobre fino al termine dei lavori. Il quarto tratto, da via Martiri d’Ungheria fino all’incrocio con via G.B. La Salle, sarà chiuso dalle ore 7:00 di venerdì 14 ottobre fino al termine dei lavori Il quinto tratto, da via G.B. La Salle fino all’innesto con via Meomartini (con deviazione dei flussi di traffico di via G.B. La Salle su via Scarlatti), sarà chiuso dalle ore 7:00 di sabato 15 ottobre fino al termine dei lavori, previsto per martedì 18 ottobre.

Tutte le operazioni saranno eseguite con la supervisione dell’Ispettorato Fitosanitario Regionale in quanto si tratta di essenze infestate da Cocciniglia Tartaruga, un insetto parassita per il quale il decreto emanato il 3 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche Agricole prevede la lotta obbligatoria.