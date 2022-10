De Iapinis: "Pini: bene soluzione condivisa. Una vittoria di tutti" Il presidente di Benevento Città Verde: "Lavoro difficile di mediazione, ma risposta positiva"

Ambner De Iapinis, presidente di Movimento Città Verde, plaude alla soluzione trovata per i pini di Viale Atlantici: “E' una vittoria di tutti, lo dico con grande realismo. Prima c'è stata una forte lotta, perché la delibera 41 prevedeva l'abbattimento di tutti gli alberi: con l'assessore Rosa si è fatto un lavoro difficile di mediazione costante tra le ragioni politiche e il patrimonio naturalistico di Benevento. La risposta è stata data in maniera positiva.

Si è lavorato di fino, ma abbiamo fatto il bene della città: gli alberi malati andavano tagliati per il bene della città, quelli sani o che potevano essere curati sono stati salvati. Un bel messaggio alla città”