Protezione civile, vertice a Benevento. "Ruolo chiave dei comuni" Convegno promosso dalla Prefettura presso l'Unisannio

“Per fronteggiare alluvioni, terremoti e altre calamità sono essenziali i piani di protezione civile dei comuni che devono essere strumenti concreti e non atti burocratici da lasciare chiusi nei cassetti”. E' il messaggio del direttore della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, a Benevento per il convegno sul tema promosso dalla Prefettura.

I “Nuovi scenari della pianificazione di protezione civile: il Sindaco quale autorità locale di protezione civile e ruolo del gruppo comunale” il titolo del convegno promosso dalla Prefettura di Benevento, presso l'aula Cirdiello dell'Università del Sannio, nell'ambito della Settimana nazionale della Protezione Civile.

“Abbiamo voluto rimarcare la presenza di un sistema di protezione civile, formato da Comune, Provincia, Regione – ha spiegato il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano –. In particolare puntare l'attenzione sui sindaci e il loro ruolo”.

Il convegno segue ad un campo base per le esercitazioni allestito ieri allo Stadio Vigorito “Occasione di dimostrazione pratica – ha detto il Prefetto – attraverso le esercitazioni, della risposta ottimale all'emergenza”.

Necessario sensibilizzare cittadini e amministratori in vista di alluvioni, terremoti e altre calamità questo il senso dell'iniziativa nazionale che nasce in vista della giornata internazionale per la riduzione dei rischi da disastri voluta dall'Onu.

Particolare anche il focus sui terremoti, in occasione del 60esimo anniversario di quello del 1962 che coinvolse Irpinia e Sannio.

“Nonostante Benevento e il Sannio siano zone altamente sismiche – ha detto Maurizio Pignone dell'Ingv – spesso parliamo di una lunga storia dimenticata. Dobbiamo invece conoscerla da vicino e continuare a fare informazione per le buone pratiche da tenere nel caso di terremoto. L'Inngv darà il proprio contributo con la campagna Io non rischio, che spiega cosa fare durante e dopo i terrimoti, che sarà in 700 piazze d'Italia e ben sette piazze nel Sannio”.