Ingorghi e lavori in Città. L'amministrazione: "Limitare uso auto" Posticipato blocco traffico in Viale Atlantici alle 8,30. Cappa: "Cittadini collaborino"

Lavori e taglio dei pini a Benevento hanno provocato qualche ingorgo stradale, in particolare negli orari di punta, per questo l'amministrazione comunale di Benevento ha rivolto un appello ai cittadini: "A seguito di qualche intralcio registratosi nella mattinata odierna per la contemporaneità dell’inizio dei lavori in Piazza Bissolati, Via Rummo e Viale degli Atlantici, l’Amministrazione comunale, riservandosi di apportare fin dalla giornata di domani qualche correttivo al dispositivo di traffico relativo alla zona alta della Città, come la chiusura al transito di via del Sole per evitare il congestionamento del traffico in corrispondenza di Piazza Castello, si rivolge alla cittadinanza tutta affinché nei prossimi giorni venga limitato l’uso del mezzo di trasporto privato nelle zone interessate da detti lavori.

In particolare, sulla zona di Viale degli Atlantici, per limitare al massimo i disagi ai cittadini, nelle aree interessate dai lavori, è prevista la chiusura a tratti dell’arteria dalle ore 8,30 fino alla chiusura dei lavori di giornata, che dureranno presumibilmente sino al 18 ottobre p.v. La circolazione sarà gestita di volta in volta secondo le indicazioni impartite all’impresa esecutrice, nel rispetto della segnaletica di cantiere, nell’intento di monitorare costantemente il flusso veicolare ed evitare intralci alla circolazione e disagi agli utenti. Peraltro, il posticipare alle ore 8,30 dell’inizio del blocco del traffico, vuole consentire ai genitori di poter accompagnare i propri figli a scuola in tutta tranquillità.

“Ritengo assolutamente necessario – dichiara l’assessore al traffico Attilio Cappa – che i cittadini collaborino con le istituzioni affinché vi sia un uso limitato dell’autovettura privata, e comunque solo in caso di particolare necessità. Il taglio delle essenze arboree di Viale degli Atlantici era assolutamente necessario per evitare che durante la stagione fredda vi possa essere la caduta accidentale dei rami che potrebbe mettere in grave pericolo l’incolumità dei passanti e la sicurezza degli autoveicoli in transito. Sono certo – conclude l’assessore Cappa – che vi possa essere quella comprensione che in questi casi è dovuta, anche perché gli interventi programmati, una volta ultimati, renderanno più sicuro l’intero tratto di Viale degli Atlantici”.