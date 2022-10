Pini, Coletta: "Spiace rovinare la festa: troppe cose non vanno" Il presidente del Comitato Giù Le Mani dai Pini: "Stucchevoli le autocelebrazioni di queste ore"

Luca Coletta, presidente del Comitato Giù le Mani dai Pini, interviene sui tagli degli alberi che stanno avvenendo in queste ore: ""Ci dispiace rovinare i festeggiamenti, ma a gioire o dichiararci soddisfatti dell’abbattimento di altri 26 pini, alcuni dei quali risalenti al secolo scorso, non riusciamo proprio.

È un altro pezzo fondamentale del monumento Viale degli Atlantici, posto non a caso sotto tutela culturale e paesaggistica, e della memoria storica dei beneventani che se ne va per sempre.

In tutta questa vicenda, nelle reciproche, stucchevoli autocelebrazioni di queste ore, rimangono diverse cose non dette o sottaciute.

In realtà, come si evince anche dall’ultima perizia del consulente dell’amministrazione comunale, molte delle piante in questione non avevano reali o seri problemi di stabilità, testata tra l’altro, solo per alcuni, a mezzo pulling test in funzione di venti - invero da noi mai visti! - poco oltre i 100 km orari.

Il loro stato fitosanitario non eccelso era dovuto essenzialmente all’assenza di cura e di idonea manutenzione, omissione grave, per la verità non imputabile alla sola amministrazione mastelliana.

Quest’ultima si è però colpevolmente distinta per aver guardato alle alberature della zona alta unicamente come problema da eliminare prima possibile e in toto. Proposito a dir poco deprecabile, sventato solo grazie a un raro esempio di proficua sinergia tra magistratura e libero civismo ostinato e contrario.

L’abbattimento di questi giorni non è affatto un traguardo di cui gloriarsi ma un triste ed evitabile evento, che dovrebbe indurre a far tesoro delle scelte e delle condotte errate del passato per modificare completamente metodi e uomini.

Esso si aggiunge a quello già effettuato a scapito di 13 pini nel marzo 2019, senza uno straccio di esame e del quale nessuno si è mai premurato di spiegarne le vere ragioni.

Una notazione finale: rispetto ai cambiamenti climatici - tanto citati, spesso strumentalmente, se non a vanvera -, ci sentiremmo più sicuri, anche per coloro che verranno dopo di noi, in un mondo in cui si faccia di tutto non per eliminare ma per conservare e piantare quanti più alberi possibile".