Pics, tour nei cantieri. Venerdì visita all'Hortus Conclusus Nel giardino di Mimmo paladino sono i corso i lavori per il restauro

Si terrà venerdì, alle ore 12, la seconda tappa del tour dedicato agli organi di stampa nei cantieri dove sono in corso i lavori relativi alle tredici progettazioni del Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento. L'appuntamento è in vico Noce per visitare l'Hortus Conclusus. Saranno presenti il vice sindaco con delega all'Attuazione del Pics, Francesco De Pierro; il soprintendente reggente per le province di Benevento e Caserta, Gennaro Leva, il dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, Antonio Iadicicco, ed i tecnici comunali.

Il progetto Hortus 2.0, dell'importo di 1,8 milioni di euro, prevede il restauro dell'opera realizzata dall'artista Mimmo Paladino e la sistemazione dell'area a essa adiacente con la realizzazione di un'arena all'aperto che potrà essere utilizzata sia da luogo di aggregazione che per ospitare eventi.

Gli ingressi alla zona di ampliamento saranno due, localizzati lungo il muro dove è posizionato il simbolico Cavallo di Paladino. Al complesso si potrà accedere anche utilizzando un ascensore o delle scale esterne, poste nella zona del teatro, che condurranno il visitatore da e verso l'uscita situata al piano terra in via Annunziata.

Dall'entrata principale si potrà camminare costeggiando il muro del Cavallo per raggiungere il podio del belvedere dal quale si potrà godere la vista della città dall'alto. Il progetto prevede la fruibilità dell'area durante le ore serali ed un progetto di illuminazione per orientare i visitatori con un percorso segnato da: pali di altezza contenuta che evocheranno piccoli alberi, proiettori installati all'interno delle aree verdi e mimetizzati dalla vegetazione, apparecchi segnapasso circolari.