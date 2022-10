Giornata Fai d'Autunno all'Unisannio, ecco il programma Una delegazione dell'associazione ospite del dipartimento di Scienze e Tecnologie

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento ospita la Delegazione FAI di Benevento in occasione della XI Edizione delle Giornate Fai D’Autunno che si svolgeranno sabato 15, dalle 10 alle 17 e domenica 16 ottobre 2022 nella fascia dalle 14 alle 17.

"Studenti, ricercatori e docenti accompagneranno i visitatori attraverso un percorso di divulgazione basato sulle proprie esperienze, incentrato sull’evoluzione della vita sul pianeta Terra dai primi organismi unicellulari, ai dinosauri fino all’uomo e la sua capacità di adattamento ed utilizzo sostenibile dell’ambiente naturale", viene spieagato dall'Ateneo sannita.

"Si discuterà di rocce e fossili e del loro significato nella scala dei tempi geologici, dell’impatto dell’Uomo sul Pianeta nella sua - relativamente - breve permanenza su di esso. Si parlerà di utilizzo delle risorse, evoluzione genomica anche attraverso semplici esperienze di laboratorio

che cattureranno l’interesse dei partecipanti. Per l'occasione sarà possibile sperimentare anche il Ciro Virtual Tour, un'applicazione di realtà virtuale che consente all'utente di esplorare l'ambiente in cui viveva lo Scipionyx samniticus in uno spazio paleo digitale a 360 gradi".