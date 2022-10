Mercato Santa Colomba, il 15 e il 29 ottobre stop vendite alle 10 per la partita Mentre per il 5 novembre non si terrà il mercato a Benevento

Mercato rionale di Santa Colomba: il 15 e 29 ottobre l’attività di vendita terminerà alle ore 10, mentre il 5 novembre non si terrà

Al fine di consentire lo svolgimento degli incontri del campionato di calcio professionistico di Serie B in programma nelle giornate del 15 ottobre (Benevento – Ternana) e del 29 ottobre (Benevento – Pisa) e, nel contempo, permettere la vendita agli operatori commerciali, è stato deciso di mantenere invariata la giornata del sabato per lo svolgimento del mercato rionale settimanale di Santa Colomba che si svolge nell’area retrostante lo stadio 'Ciro Vigorito', a condizione che l’attività di vendita termini entro un orario utile, ossia le ore 10, per permettere l’organizzazione logistica dell’area con la predisposizione e l’installazione delle attrezzature necessarie (transenne, apparecchiature per riprese televisive) e la sua messa in sicurezza entro le ore 11.

Per consentire lo svolgimento dell’incontro di calcio professionistico del campionato di Serie B in programma il 5 novembre (Benevento – Bari) si è, invece, reso necessario sospendere per l’intera giornata lo svolgimento del mercato per prevalenti ragioni d’ordine e sicurezza pubblica.

Pertanto, con ordinanza n. 123/2022, è stato stabilito che per i giorni 15/10/2022 e 29/10/2022, gli operatori commerciali dovranno sospendere le operazioni di vendita alle ore 10 e lasciare liberi da merce, attrezzature e veicoli, i posteggi assegnati nel mercato di Santa Colomba entro e non oltre le ore 11. In caso di inottemperanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per ciascuna violazione accertata con la conseguente rimozione coatta delle merci, attrezzature e veicoli ancora giacenti con spese a carico del trasgressore.

Per il giorno 05/11/2022 è stata invece, disposta la sospensione dello svolgimento del mercato per l’intera giornata per ragioni d’ordine e sicurezza pubblica.