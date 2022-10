Giornata mondiale dell'osteoporosi, open day al San Pio di Benevento Visite gratuite presso la struttura ospedaliera, poi il convegno con esperti e associazioni

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi giovedì 20 ottobre l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento promuove un open day dedicato alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti.

Le visite saranno effettuate presso l’Ambulatorio di Reumatologia, al piano terra del Padiglione Rummo del Presidio Ospedaliero di Benevento, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. "A tutta l’utenza è fatto obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata della permanenza in ospedale", viene precisato dall'ospedale che in una nota spiega: "I cittadini potranno prenotarsi da lunedì 17 a mercoledì 19 dalle ore 9 alle ore 11, fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è rivolta alle donne in post-menopausa, agli uomini over 60 e a coloro che sono affetti da malattie autoimmuni e sono in trattamento cronico steroideo".

"Una corretta prevenzione e una precoce diagnosi sono necessarie per poter ridurre la fragilità scheletrica e l’incidenza delle fratture.

La giornata culminerà alle ore 160 presso la Sala “Santa Maria delle Grazie” con un convegno sulla problematica, al quale interverranno Maria Grazia Ferrucci, Direttore f.f. UOC Reumatologia; Alfonso Bencivenga, Direttore UOC Diagnostica per Immagini; Luigi Matera, Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia; Giovanni Pietro Ianniello, Presidente dell’Ordine dei Medici Benevento; Maria Vellotti, Presidente AmaReProBene; Giovanni Di Santo, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera; Silvia Tonolo, Presidente Nazionale ANMAR onlus e Maria Morgante, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera".