'Io X Benevento', ecco il primo patto di comunità educativa al Rione Libertà Lunedì la presentazione dell'iniziativa

Povertà educativa e dispersione scolastica, l'associazione 'Io X Benevento' annuncia: ecco il primo patto di comunità educativa al Rione Libertà. “Diverse indagini sociologiche – evidenzia in una nota l'associazione guidata dal presidente Giuseppe Schipani - hanno documentato un significativo fenomeno di disgregazione dei principi e dei valori sani che rappresentavano le fondamenta della società e che caratterizzavano in particolar modo le precedenti generazioni. Con l’avvento, poi, di evidenti ed importanti difficoltà, causate dalla pandemia da covid-19, alla crisi economica, alle ridotte opportunità e all’incrementato di varie forme di disuguaglianze, il tessuto sociale ha subito una mutazione di visione e di comportamento; si vive il presente perché non si progetta e costruisce futuro, si è generata una disconessione dall’idea di Comunità solidale poiché il senso del dovere e della soliderietà si è disperso ed emerge pretesa e ribellione, accantonando il senso di responsabilità

individuale e collettivo e alimentando spregiudicatezza e personalismo. Questa generazione di giovani vive una forte vulnerabilità: l’esperienza della pandemia ha interrotto la socialità”. Ed ecco “per fronteggiare un fenomeno come quello che stiamo vivendo e ottimizzare gli interventi co- progettando un nuovo metodo e vuove azioni. La sfida, oggi, per le Città ed in particolar modo per i Quartieri maggiormente a rischio, è senz’altro il recupero di alcuni valori, animando reti sociali capaci di contrapporsi ai fenomeni di devianza: la Comunità Educativa. Un concetto, questo che ha le sue radici nel Rapporto Faure dell’Unesco (1972) secondo cui “tutti i gruppi, scuoola, associazioni, enti, corpi intermedi, devono assumersi la responsabilità dell’educazione anziché delegare i poteri a una struttura unica, verticale e gerarchica, come corpo separato rispetto alla società”.

Per tali motivi, l’associazione IO X Benevento, partendo dal rione Libertà e zone limitrofe, intende creare una “rete di intelligenza educativa capace di affrontare le sfide evolutive di questa generazione. Una Comunità Educante capace di contrastare le disuguaglianze, le varie forme di devianza, di degenerazione e di costruire nel territorio opportunità che permettano a tutti i ragazzi di sentirsi dentro ad un percorso di crescita collettiva, legata al proprio quartiere e alla propria

città. La fase esplorativa è partita raccogliendo le manifestazioni di interesse dei vari attori del territorio, hanno aderito tra Comune e Provincia di Benevento, Asl e Arpac. Lunedì 17 ottobre, alle ore 11, sarà presentato questo nuovo progetto di innovazione sociale comunitaria presso la sala Consiliare di palazzo Mosti, con la partecipazione del Sindaco Clemente Mastella. L’associazione proponente Io X Benevento, ringrazia tutti gli Enti che hanno aderito”.