Nuovo elettrodotto "Montecorvino – Benevento III" , Terna incontra i cittadini Ciclo di incontri con tutti i residenti dei paesi interessati a Benevento, Avellino e Salerno

Lunedì 17 ottobre dalle 17 alle 21 presso la Sala Convegni dell’Hotel DG Garden, Contrada San Chirico di Benevento Terna incontrerà i cittadini di Benevento, Pietrelcina e Paduli interessati dalla nuova interconnessione a 380 kV. Linea elettrica che toccherà 29 comuni delle province di Avellino, Benevento e Salerno. Gli incontri si svolgeranno dal 17 al 20 ottobre e Terna presenterà l’opera durante la fase di concertazione e progettazione, preventiva all’avvio dell’iter autorizzativo. Terna dialogherà con le comunità e le amministrazioni coinvolte dal passaggio dell’elettrodotto Il collegamento consentirà di demolire circa 80 km e di interrare oltre 60 km di linee aeree esistenti.

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento tra le Stazioni Elettriche di Montecorvino (SA), Avellino Nord e Benevento III. Il nuovo elettrodotto, lungo circa 90 km, sarà realizzato seguendo in parte il tracciato della linea esistente e comunque assicurando il passaggio al di fuori dei centri urbani. Una volta entrato in esercizio, saranno demoliti circa 80 chilometri di rete aerea esistente e, allo stesso tempo, saranno interrati oltre 60 km di linee aeree. La realizzazione dell’opera favorirà l’integrazione dell’energia rinnovabile prodotta dai numerosi impianti eolici e fotovoltaici presenti nelle province interessate, con benefici diretti per cittadini e imprese dell’area. In aggiunta, il nuovo collegamento potenzierà la magliatura della rete regionale aumentandone la sicurezza e l’affidabilità, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e produttività delineati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Per proseguire nel percorso di progettazione partecipata volontaria con il territorio avviata da Terna nei mesi scorsi e per ascoltare e raccogliere le istanze sulla proposta localizzativa individuata, i tecnici dell’azienda saranno a disposizione di tutti i cittadini e le associazioni interessate alla nuova opera per spiegarne le caratteristiche e le finalità In particolare, i “Terna Incontra” saranno l’occasione per presentare i criteri attraverso i quali Terna individua e analizza le caratteristiche paesaggistiche, ambientali, urbanistiche e sociali del territorio in cui sorgerà l’opera, al fine di individuare una fascia di fattibilità all’interno della quale sorgerà l’elettrodotto che ne garantisca la massima sostenibilità. Gli incontri con i cittadini fanno seguito alla prima fase di concertazione, avviata da Terna a partire dal mese di marzo, in coordinamento con la Regione Campania, con tutti gli Enti locali coinvolti. Nel corso di queste interlocuzioni, Terna ha già potuto raccogliere dagli Amministratori informazioni utili alla definizione della proposta localizzativa. Di seguito il calendario degli incontri previsti: -

Quindi Terna incontrerà lunedì prossimo i residenti delle zone interessate di Benevento, Pietrelcina e Paduli. A seguire: Martedì 18 ottobre dalle 17 alle 21 in via C. Bocchini presso Palazzo Bocchini a San Giorgio del Sannio (BN) con focus sui comuni di San Giorgio del Sannio, Calvi, San Nazzaro e San Nicola Manfredi; - Martedì 18 ottobre dalle 17 alle 21 presso la sala consiliare del Municipio di Montefusco (AV), in Piazza Castello 9/15, con focus sui comuni di Montefusco, Pietradefusi, Santa Paolina, Tufo, Grottolella, Altavilla Irpina e Montefredane; - Mercoledì 19 ottobre dalle 17 alle 21 presso la sala consiliare del Municipio di Prata di Principato Ultra (AV), in Viale Municipio 4, con focus sui comuni di Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Montefalcione, Candida e Manocalzati; - Mercoledì 19 ottobre dalle 17 alle 21 nella Biblioteca comunale Padre Floro di Zenzo a Serino (AV), con focus sui comuni di Serino, Salza Irpina, Parolise, Sorbo Serpico, Chiusano San Domenico, Santo Stefano del Sole e Santa Lucia di Serino; - Giovedì 20 ottobre dalle 17 alle 21 a Giffoni Villa Piana (SA) nella sala consiliare della Comunità Montana Monti Piacentini, in via Fortunato – Località S. Maria a Vico con focus sui comuni di Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano e Giffoni Valle Piana. Chiunque, e in particolare i soggetti interessati dall’opera, potrà prendere visione del progetto ed eventualmente presentare osservazioni scritte all’indirizzo: info.montecorvinobenevento@terna.it. o visitare la pagina web dedicata del sito Terna.it: https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progettiincontri-territorio/montecorvino-benevento