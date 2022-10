Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Pavone neo coordinatrice La soddisfazione della sezione sannita

Una sannita eletta coordinatrice regionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, si tratta dell'avvocato Stefania Pavone. "La sezione sannita dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – viene evidenziato in una nota - esprime grande soddisfazione per l’elezione dell'avvocatessa Stefania Pavone come coordinatrice regionale. Pavone, già prima donna a guidare l’Ordine degli avvocati di Benevento, è stata eletta con voto unanime dalle referenti provinciali campane, ed è tra coloro che maggiormente si sono spese per il presidio sannita. Proprio in questi anni la sezione ha visto crescere i propri iscritti e l’impegno nella formazione specialista, in un settore, quale il diritto di famiglia, investito in modo decisivo dalle attuali riforme della giustizia”.

La Presidente provinciale, l'avvocato Maria Carmela Cicchiello, ha manifestato grande gioia per la nomina della collega Pavone, evidenziando come per “la prima volta il coordinamento regionale sia stato affidato ad un’esponente del Sannio, segno di chiaro apprezzamento dell’impegno professionale e associativo sostenuto da lungo tempo dalla collega Pavone. È un grande riconoscimento per una sezione che sta crescendo grazie ai tanti colleghi familiaristi, sempre più attivi e consapevoli delle nuove sfide del l’avvocatura per le famiglie, i minori e le persone fragili".