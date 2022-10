Gesesa: "Guasto alla tubazione, possibile mancanza d'acqua in vari comuni" "Tecnici al lavoro per cercare di ridurre i tempi"

Gesesa informa che a causa di un guasto potrebbero verificarsi disservizi o mancanza d'acqua in vari comuni. Questa la nota dell'azienda: "Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso alla tubazione di mandata della centrale Santo Stefano, quest'oggi potrebbero verificarsi disservizi e/o totale mancanza d’acqua nei seguenti comuni:

Paupisi, Torrecuso, Foglianise, Vitulano, Castelpoto, Tocco Caudio e Campoli del Monte Taburno.

I tecnici di GESESA stanno intervenendo per cercare di ridurre i tempi di fermo impianto ed i disagi all’utenza.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale".