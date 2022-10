Appulo - Fortorina: si prosegue con intervento di manutenzione a San Bartolomeo Stop al transito tra le 9 e le 12 per permettere i lavori

Sulla strada statale 369 "Appula-Fortorina " avanza l'intervento di manutenzione programmata sui viadotti situazioni nel territorio comunale di San Bartolomeo in Galdo ( Benevento). Nel dettaglio, per poter eseguire alcune attività venerdì in corrispondenza delle pile del viadotto situato al km 12,600, a partire da domani, martedì 18 ottobre, e fino a 21 ottobre si renderanno necessarie interdizioni al transito della tratta stradale - in entrambi i sensi di marcia - limitata esclusivamente alla fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 12.00; tali orari sono stati precedentemente condivisi da Anas con il Comune. Restano confermati i percorsi alternativi, differenziati per la circolazione leggera e pesante, già individuati in occasione di precedenti chiusure al transito e segnalati in loco. Nel contempo, sempre per la SS369 "Appulo Fortorina", Anas ha consegnato all'impresa titolare dell'appalto il secondo stral dei lavori di manutenzione programmata per l'adeguamento e l' installazione di nuove barriere di sicurezza stradale in tratti saltuari compresi tra il km 7,200 e il km 53,000, per un investimento complessivo di 1 milione di euro; le relative attività prenderanno concreto avvio su strada entro i primi giorni del prossimo mese di novembre. In parallelo, proseguono secondo programma il lavoro relativi al primo stralcio, anch'essi per un investimento complessivo di un ulteriore milione di euro.